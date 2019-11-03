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В штабе ООС рассказали, как долго будет длиться разминирование возле Золотого-4

23:55, 03 ноября 2019
Война
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Возле Золотого-4 начался процесс разминирования / фото facebook.com/odalug

В районе разведения сил возле Золотого-4 Луганской области до 9 ноября продлится техническое обследование, разминирование дорог и обочин и очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«Продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Сейчас проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка загрязненной взрывоопасными предметами местности (по графику продлится до 9 ноября)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что мероприятия по разведению войск в Золотом завершены, эта территория совершенно безопасна и находится под контролем МВД Украины.

3 ноября там начался процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны.

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Теги: #Донбасс#разминирование