За сутки на Донбассе ранены 8 военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 8 – были ранены", - сказал Мотузяник.

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По его словам, в целом первый день мая в зоне АТО прошел неспокойно. Боевики, нарушая Минские договоренности, 5 раз обстреляли наши позиции из 122-мм пушек и 12 раз – со 120-мм минометов. Украинские военнослужащие успешно держат линию обороны, и оперативно реагируют на все вызовы и провокации врага.

На Мариупольском направлении единственной точкой соприкосновения сил АТО с противником является с. Широкино. Вчера наибольшую активность боевики проявляли во второй половине дня, и наши военнослужащие были вынуждены открыть огонь в ответ.

На Донецком направлении боевики совершили серию масштабных провокаций на северо-западных окрестностях. Донецк – от Каменки до Красногоровки. В то же время вблизи Горловки ситуация стабилизировалась – противник вел "беспокоящий" огонь по нашим позициям только вблизи Майорска.

На Луганском направлении боевики вчера повысили интенсивность обстрелов позиций сил АТО: перестрелки произошли в районе г. Счастье и пгт Станица Луганская, а также вблизи Бахмутской трассы.

Также по информации Государственной пограничной службы, за минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 3 полета вражеских БПЛА.