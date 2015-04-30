Украинские военные вчера подверглись 26 обстрелам и нападению ДРГ

На Донетчине незаконные вооруженные формирования 5 раз открывали огонь из минометов калибра 120 миллиметров по позициях неподалеку от населенного пункта Пески. Обстрелам из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов также подверглись опорные пункты вблизи населенных пунктов Авдеевка, Зайцево и Широкино, сообщает пресс-центр АТО.

Из артиллерии калибра 122 миллиметра открывали огонь по позициям сил АТО в районе Авдеевки и Опросного. Неподалеку населенных пунктов Лозовое, Луганское и Троицкое вели обстрелы из стрелкового оружия.

Читайте такжеНа Донбассе с начала перемирия погибли более сотни украинских бойцов - ГройсманОколо полуночи вблизи Зайцевого произошло боевое столкновение украинских военнослужащих с диверсионно-разведывательной группой противника. За 10 минут боя бойцы украинского опорного пункта плотным огнем из стрелкового оружия остановили группу нападающих в составе около 10 человек и заставили их отойти.

Также вечером 29 апреля на Донетчине зафиксированы пролеты 6 беспилотников противника.

На Луганщине бандформирования трижды обстреливали украинский опорный пункт вблизи города Счастье из минометов калибра 82 миллиметра. Обстрелам из зенитной установки, автоматических гранатометов и стрелкового оружия подверглись позиции сил АТО в районе Станицы Луганской.

Обстрелов населенных пунктов в указанный период не произошло.