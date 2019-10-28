Билецкий о добровольцах в Золотом: оружие не вывезли, а переместили

Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше, чем на километр, за пределы "красной зоны", утверждает лидер "Нацкорпуса".

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий говорит, что добровольцы, которые живут в прифронтовом поселке Золотое-4, не вывезли, а переместили оружие.

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"Оружие в ООС ограничивается исключительно в так называемой "красной зоне". По приказу Зеленского они объявили "красной зоной" Золотое-4 только сегодня утром. Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше, чем на километр, за пределы "красной зоны", - заявил он "Украинской правде".

Билецкий утверждает, что ветераны имеют при себе только легальной оружие, ведь "приехали защищать территориальную целостность страны". Лидер "Нацкорпуса" назвал оружие добровольцев "средствами самообороны".

Билецкий также назвал абсурдными заявления штаба ООС о якобы нелегальном пребывании ветеранов в Золотом-4. Руководитель "Нацкорпуса" заявил, что это конституционное право граждан Украины – находиться в любой ее точке.

Ранее в полиции заявили, что ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами "Национального корпуса" и ветеранами полка "Азов", которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. У президента состоялся разговор с добровольцами на повышенных тонах. После чего последние заявили, что не собираются покидать Золотое и не позволят провести отвод войск.