За сутки на Донбассе погиб один военный, четверо - ранены

Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

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По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины погиб один украинский военный, четверо были ранены.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО не погиб ни один военный, трое военнослужащих были ранены.