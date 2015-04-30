За сутки на Донбассе погиб один военный, четверо - ранены
13:05, 30 апреля 2015Война
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За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, четверо получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
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По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины погиб один украинский военный, четверо были ранены.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО не погиб ни один военный, трое военнослужащих были ранены.
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