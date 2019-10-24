За сутки на Донбассе зафиксировали 22 обстрела со стороны боевиков, потерь нет

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

23 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Об этом говорится в утреннем возведении Операции объединенных сил, опубликованном на Facebook.

Вчера, 23 октября, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Оба обстрела зафиксированы возле Марьинки, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК". Противник вел огонь из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, отмечается в отчете ООС.