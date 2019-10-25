Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе применили минометы калибра 82 мм.

С начала суток на Донбассе ранены трое украинских военнослужащих: один - в результате обстрела, двое других - в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

«Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В частности, враг применил минометы калибра 82 мм недалеко от Новомихайловки Донецкой области.

Всего в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел пять обстрелов: возле Красногоровки, дважды возле Водяного и недалеко от Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска произвели четыре обстрела позиций ОС: дважды возле Новозвановки, недалеко от Хутора Вильный и возле Луганского.

Как сообщал УНИАН, боевики незаконных вооруженных группировок сорвали разведение сил и средств на участке разведения в районе села Богдановка Донецкой области, заявляет 25 октября штаб Операции объединенных сил.