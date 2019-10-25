Боевики сорвали разведение сил в районе Богдановки – штаб

По договоренностям, перед разведением войск в участках Золотого и Богдановки-Петровского должно пройти семидневный срок без обстрелов.

Боевики незаконных вооруженных группировок сорвали разведение сил и средств на участке разведения в районе села Богдановка Донецкой области, заявляет 25 октября штаб Операции объединенных сил.

«24 октября противник, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №3, осуществил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия на участке разведения №3 (Богдановка)», – говорится в заявлении.

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В штабе назвали ситуацию демонстрацией со стороны боевиков «нежелание придерживаться Минских договоренностей и взятых на себя обязательств».

По договоренностям, перед разведением войск в участках Золотого и Богдановки-Петровского должно пройти семидневный срок без обстрелов.

Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске 1 октября согласовала и подписала документ, что развивает так называемую «формулу Штайнмайера». Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов, в соответствии с законодательством Украины.

Эту формулу предложил в свое время бывший министр иностранных дел Германии и на то время председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер. Согласно его предложениям, Донбасс получает «особый статус» (временно вступает в силу закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО) в день проведения выборов на оккупированных территориях на временной основе. После того, как ОБСЕ подтверждает законность таких выборов, закон вступает в силу постоянно.

В ответ на решение согласовать текст «формулы Штайнмайера» в украинских городах периодически проходят акции «Нет капитуляции!».