Появилось видео разгрома позиции террористов на Донбассе

Удар был нанесен задолго до объявленного перемирия.

В сети опубликовано видео уничтожения позиции оккупантов на Донбассе.

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Операцию провели военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующий ролик опубликован на их странице в Facebook.

В результате удара разведгруппа К-2 ликвидировала три огневых дота, один жилой блиндаж и троих террористов.

"Подчеркнем, что события, показанные на видео, происходили задолго до объявленного перемирия", - отметили военные.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что украинские военные в зоне проведения ООС на Донбассе провели успешную операцию без применения оружия.