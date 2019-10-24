Появилось видео разгрома позиции террористов на Донбассе
12:45, 24 октября 2019Война
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Удар был нанесен задолго до объявленного перемирия.
В сети опубликовано видео уничтожения позиции оккупантов на Донбассе.
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Операцию провели военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующий ролик опубликован на их странице в Facebook.
В результате удара разведгруппа К-2 ликвидировала три огневых дота, один жилой блиндаж и троих террористов.
"Подчеркнем, что события, показанные на видео, происходили задолго до объявленного перемирия", - отметили военные.
Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что украинские военные в зоне проведения ООС на Донбассе провели успешную операцию без применения оружия.
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