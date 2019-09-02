ВСУ провели успешную операцию близ Горловки - волонтер

В районе пригорода Горловки украинская пехота вынудила боевиков покинуть несколько своих передовых позиций.

Украинские военные в зоне проведения ООС на Донбассе провели успешную операцию без применения оружия.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин. "Хорошие новости пришли с войны. В районе пригорода Горловки наша пехота вынудила боевиков покинуть несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Причем вынудили их отойти без применения оружия, соблюдая все договоренности про перемирие", - отметил он.

По словам волонтера, бойцы усиленно копают и потихоньку продвигаются вперед. Получилась ситуация, что вдруг часть позиций боевиков неожиданно для них оказалась в полукольце передовых позиций украинских военных.

"Чувствуя, что сейчас запахнет жареным, они, прихватив оружие, просто сбежали в тыл, оставив свои укрепленные позиции. Люблю пехоту. Труженики полей", - подытожил Мысягин.

Ранее военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали шесть человек, причастных к незаконным вооруженнм формированиям.