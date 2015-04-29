На Донетчине в сотрудничестве с террористами разоблачили работника колонии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, следственным управлением облпрокуратуры завершено досудебное расследование в отношении сотрудника колонии, которого обоснованно подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание или участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Во время следствия установлено, что мужчина 1977 года рождения работал инженером Волновахской исправительной колонии Управления ГПТС Украины в Донецкой области № 120.

Читайте такжеПенитенциарная служба потеряла связь с колонией №23 (Чернухино)

В сентябре 2014 года эту колонию, которая расположена в селе Еленовка Волновахского района, захватили боевики из террористической организации «ДНР». Всему личному составу колонии было приказано прибыть на территорию, которая контролируется законной властью Украины. Однако мужчина приказ не выполнил и остался работать в колонии, перейдя таким образом на сторону террористов.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, обвинительный акт передан в суд. За сотрудничество с боевиками мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году СБУ задержала шпиона, который вербовал заключенных вступать в армию «ДНР».