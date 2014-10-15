СБУ задержала шпиона, вербовавшего заключенных вступать в армию «ДНР»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленник был задержан 9 октября на ЧП "Чонгар" при попытке попасть из АР Крым на территорию Херсонщины.

Установлено, что задержанный в течение мая-июля осуществлял вербовку в ряды террористической организации «ДНР» среди заключенных Ждановской исправительной колонии №3. Он организовывал их направление на двухнедельное обучение диверсионно-подрывной деятельности в лагеря подготовки боевиков в Ростовской области РФ, говорится в сообщении.

Получив боевую подготовку, наемники направлялись на территорию Донецкой и Луганской областей для противодействия силам АТО.

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Кроме того, в сентябре задержанный осуществлял сбор сведений о численности личного состава украинских войск, видов и количества вооружения, военной технике, передвижении соединений и подразделений ВС Украины, организовывал проведение разведки в населенных пунктах, контролируемых силами АТО.

Информацию злоумышленник передавал боевику незаконного вооруженного формирования «ДНР», так называемому руководителю военной полиции г. Харцызск «П», который подчиняется гражданину РФ «А» по кличке "Нос" - кадровому сотруднику ГРУ ГШ РФ, начальнику военной полиции "ДНР".

В отношении задержанного начато уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) и 258-4 (Содействие совершению террористического акта) УК Украины.