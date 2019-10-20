цей матеріал доступний українською

Воскресенье на Донбассе: оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня

21:08, 20 октября 2019
Война
73 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеПочти 700 взрывчаток на 63 гектарах: на Донбассе в течение недели работали саперы

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Оба обстрела боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» - неподалеку Золотого-4 и возле Орехова.

С начала текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#перемирие на донбассе#ООС