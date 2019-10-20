Воскресенье на Донбассе: оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня
21:08, 20 октября 2019Война
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Боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Иллюстрация REUTERS
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.
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Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Оба обстрела боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» - неподалеку Золотого-4 и возле Орехова.
С начала текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
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