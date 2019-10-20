Воскресенье на Донбассе: оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня

Боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеПочти 700 взрывчаток на 63 гектарах: на Донбассе в течение недели работали саперы

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Оба обстрела боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» - неподалеку Золотого-4 и возле Орехова.

С начала текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было.