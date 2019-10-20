Боевики били по украинским позициям на Донбассе из минометов, ранен военный
За минувшие сутки, 19 октября, вооруженные формирования РФ на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник, в основном, обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. У Золотого-4 враг применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники огневой активности пока не проявляли. Потерь нет.
Как сообщал УНИАН, в Офисе президента ранее заверили, что отвод сил в Золотом Луганской области невозможен без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот вопрос отложен.