Боевики били по украинским позициям на Донбассе из минометов, ранен военный

Противник, в основном, обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия и гранатометов.

За минувшие сутки, 19 октября, вооруженные формирования РФ на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник, в основном, обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. У Золотого-4 враг применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники огневой активности пока не проявляли. Потерь нет.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента ранее заверили, что отвод сил в Золотом Луганской области невозможен без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот вопрос отложен.