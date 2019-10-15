В ОРДЛО женщину обвинили в "госизмене" и посадили на 14 лет

"Следствие" в "ЛНР" заявило, что женщину завербовала СБУ.

В оккупированных районах Луганской области местную жительницу обвинили в "государственной измене". За это "Верховный суд ЛНР" приговорил женщину к 14 годам тюрьмы.

Об этом сообщает "Громадское".

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Женщину признали виновной в приобретении технических средств, предназначенных для шпионажа. Осужденная якобы собирала информацию о "народной милиции" "ЛНР", воинских частях и руководстве силовых структур.

"Следствие" в "ЛНР" заявило, что женщину завербовало управление Службы безопасности Украины в одной из областей.

Ныне осужденная жительница Луганщины уже находится в месте лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, боевики группировки "ЛНР" задержали жителя неподконтрольной части территории Луганской области Алексея Крюкова по обвинению в работе на Службу безопасности Украины.