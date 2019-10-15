В ОРДЛО женщину обвинили в "госизмене" и посадили на 14 лет
В оккупированных районах Луганской области местную жительницу обвинили в "государственной измене". За это "Верховный суд ЛНР" приговорил женщину к 14 годам тюрьмы.
Об этом сообщает "Громадское".
Читайте такжеВ застенках боевиков «ДНР» умер украинский военный – соцсети
Женщину признали виновной в приобретении технических средств, предназначенных для шпионажа. Осужденная якобы собирала информацию о "народной милиции" "ЛНР", воинских частях и руководстве силовых структур.
"Следствие" в "ЛНР" заявило, что женщину завербовало управление Службы безопасности Украины в одной из областей.
Ныне осужденная жительница Луганщины уже находится в месте лишения свободы.
Как сообщал УНИАН, боевики группировки "ЛНР" задержали жителя неподконтрольной части территории Луганской области Алексея Крюкова по обвинению в работе на Службу безопасности Украины.