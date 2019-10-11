Оккупанты сегодня стреляли под Донецком и возле Мариуполя

Потерь среди украинских военных нет.

С начала сегодняшних суток боевики российских оккупационных войск на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

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"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела: неподалеку от Талаковки с направления н.п. Пикузы - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска и неподалеку от Славного с направления Сигнального - из крупнокалиберных пулеметов, а также вблизи Водяного с направления Ужовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"На протяжении текущих суток потерь с нашей стороны вследствие вражеских обстрелов не было", - отмечается в сообщении.