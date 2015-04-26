Боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО из автоматических гранатометов

Боевики продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских военных на Донбассе из автоматических гранатометов, сообщает пресс-центр АТО.

«В Луганской области в районе населенного пункта Счастье преступники провели обстрел опорного пункта из боевой машины пехоты, а недалеко от Станицы Луганской применяли по нашим позициям автоматические гранатометы», - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-центре добавили, что вчера, 25 апреля, в Донецкой области были замечены беспилотники противника.

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«В небе на Донетчине над населенными пунктами Пески и Каменка были зафиксированы пролеты беспилотников противника», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Украины Петр Порошенко заверил, что Вооруженные силы Украины будут четко придерживаться Минских договоренностей, и не будут идти в наступление, но в условиях наступления боевиков не исключает введения военного положения.