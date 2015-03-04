Российские военные на Донбассе тренируют боевиков на импровизированных полигонах - Тымчук

Как в террористической группировке "ДНР", так и в "ЛНР" под контролем российских специалистов организовано проведение обучения формирований боевиков на ряде импровизированных полигонов.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Отрабатываются прежде всего вопросы взаимодействия между несколькими родами войск – «пехотой», танковыми и артиллерийскими подразделениями", - говорится в сообщении.