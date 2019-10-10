За сутки на Донбассе боевики 24 раза открывали огонь – ранен один военный

Противник умышленно из миномета обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.

В среду, 9 октября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате этого один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Читайте такжеРазведение войск на Донбассе: в "серую зону" могут попасть подконтрольные Киеву территорииОб этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Отмечается, что оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщалось, в частности, нарушая Минские соглашения, противник умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Красногоровки, Песков, Лебединского, Водяного, Пищевика, Новотроицкого, Николаевки, Павлополя, Новогнатовки, Новолуганского, Гладосового, Майорска, Крымского, Авдеевки, а также неподалеку от Новозвановки.

С начала текущих суток вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня – вблизи Новотроицкого и Пищевика. Потерь нет.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 октября оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня.