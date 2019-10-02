Боевики на Донбассе сегодня 15 раз нарушили режим прекращения огня

В течение суток потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Также, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, противник применил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометных выстрелов», - информирует пресс-центр.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций ОС: неподалеку от Новогнатовки с направления Стылы - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Николаевки с направления Докучаевска - из автоматического гранатомета; неподалеку от Новотроицкого с направления Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Павлополя с направлений Украинского и Верхнешироковского - из стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометных выстрелов; неподалеку от Авдеевки с направления Спартака - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Новогригорьевки с направления Белая Каменка - из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку от Крымского с направления Сентяновки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Зайцево - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Катериновки с направления Молодежного - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку от Южного с направления "Шахта им. Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из миномета калибра 82 мм; неподалеку от Золотого с направления Первомайского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Новгородского с направления Железная Балка - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку от Троицкого с направления Калинового - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

«На протяжении текущих суток потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 октября оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.