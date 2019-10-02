Боевики 13 раз обстреляли позиции украинских бойцов на Донбассе
Во вторник, 1 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, нарушая Минские соглашения, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств близ Золотого и Богдановки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Новотроицкого – из стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Богдановки по участку разводка – из крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки – со станковых противотанковых гранатометов;
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неподалеку Авдеевки – автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 4 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм;
вблизи Пивденного – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Майского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Золотого по участку разводка – из стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил:
недалеко от Николаевки – из автоматического гранатомета;
вблизи Новогнатовки и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия.
На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 30 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий был ранен.