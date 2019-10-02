Более половины украинцев выступают за невоенное прекращение войны на Донбассе

Между тем, по данным соцопроса, 23% украинцев выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.

Более половины украинцев выступают за невоенные меры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования группы «Рейтинг».

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«Более половины опрошенных поддерживают невоенные меры по урегулированию вопроса оккупированного Донбасса: 34% выступают за прекращение военных действий и признание этих территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% – за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины», - говорится в результатах.

Зато, по данным соцопроса, 23% украинцев выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе и лишь 6% – за отделение этих территорий от Украины.

Отмечается, что военный путь решения вопроса пользуется наибольшей поддержкой среди жителей запада страны, предоставление автономии оккупированным территориям – на юге и востоке. В электоральном разрезе больше всего сторонников автономии оккупированного Донбасса среди сторонников партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», военного решения вопроса – среди сторонников «Европейской Солидарности» и «Голоса».

Опрос проводился 21-25 сентября в форме личного интервью (face-to-face). Исследование охватило 2000 респондентов из числа населения Украины. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Как сообщал УНИАН, подавляющее большинство украинцев – 68% опрошенных граждан – считают Россию страной-агрессором в отношении Украины.