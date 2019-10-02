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Более половины украинцев выступают за невоенное прекращение войны на Донбассе

15:11, 02 октября 2019
Война
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Возврат территорий военным путем поддерживает почти четверть украинцев / фото УНИАН

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования группы «Рейтинг».

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«Более половины опрошенных поддерживают невоенные меры по урегулированию вопроса оккупированного Донбасса: 34% выступают за прекращение военных действий и признание этих территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% – за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины», - говорится в результатах.

Зато, по данным соцопроса, 23% украинцев выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе и лишь 6% – за отделение этих территорий от Украины.

Отмечается, что военный путь решения вопроса пользуется наибольшей поддержкой среди жителей запада страны, предоставление автономии оккупированным территориям – на юге и востоке. В электоральном разрезе больше всего сторонников автономии оккупированного Донбасса среди сторонников партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», военного решения вопроса – среди сторонников «Европейской Солидарности» и «Голоса».

Опрос проводился 21-25 сентября в форме личного интервью (face-to-face). Исследование охватило 2000 респондентов из числа населения Украины. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Как сообщал УНИАН, подавляющее большинство украинцев – 68% опрошенных граждан – считают Россию страной-агрессором в отношении Украины.

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Теги: #Донбасс#опрос#война на Донбассе