Почти 70% украинцев считают Россию страной-агрессором – опрос

Между тем, 23% граждан Украины придерживаются противоположного мнения.

Подавляющее большинство украинцев считают Россию страной-агрессором в отношении Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в период с 21 по 25 сентября 2019 года.

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Так, страной-агрессором Россию считают 68% опрошенных граждан. Между тем, 23% респондентов придерживаются противоположного мнения, 10% – не определились.

Отношение к этому вопросу имеет региональные и электоральные различия: если на Западе и в Центре не менее чем 70% считают Россию агрессором, то на Юге таких – половина, на Востоке 40% (здесь 47% – противоположного мнения).

Среди сторонников парламентских политических сил отличительное от других мнение преобладает среди симпатиков партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», где две трети не считают Россию агрессором.

Как сообщал УНИАН, по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", 8% украинцев идентифицируют себя, прежде всего, как "советского человека", 65% - как "гражданин Украины".