В Станице Луганской завершают сооружение обходного моста

Сейчас на этом мосту строители осуществляют монтаж ограждения и настила.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявила о завершении подготовительных работ по восстановлению разрушенного моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

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Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Отмечается, что украинская сторона выполнила работы по монтажу временного пешеходного обходного моста. Сейчас строители осуществляют монтаж ограждения и настила на обходному мосту. Также осуществляются работы по расчистке обочин, подготовке к асфальтированию дороги и строительства автобусных остановок.

В СЦКК подчеркнули, что обходной мост будет работать до тех пор, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны показал фото разрушенного моста в Станице Луганской.