Армии нужны глаза: 11 каналов будут бесплатно транслировать снятый волонтерами социальный ролик

Об этом говорится в сообщении группы "Вернись живым".

"Наконец-то вопрос ночной оптики выходит на первый и общенациональный план. Год страна покупала каски, броники, возила еду и воду, но ребята воевали в слепую. Ночь наступала и их убивали в упор и в спину. Мы кричали, что мешком картошки в войне не победить. И теперь наш крик услышат все, до кого можно достучаться", - пишут волонтеры.

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11 каналов («1 національний»,« 5 канал»,«112»,«ZIK», «Еспресо.TБ», «24», «Тоніс», «Громадське.ТБ», «1+1», «М1», «Эра») согласились транслировать ролик бесплатно.