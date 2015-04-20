Армии нужны глаза: 11 каналов будут бесплатно транслировать снятый волонтерами социальный ролик
Волонтеры с группой добровольцев и при участии ряда компаний сняли социальный ролик о потребности армии в приборах ночного видения и тепловизорах.
Об этом говорится в сообщении группы "Вернись живым".
"Наконец-то вопрос ночной оптики выходит на первый и общенациональный план. Год страна покупала каски, броники, возила еду и воду, но ребята воевали в слепую. Ночь наступала и их убивали в упор и в спину. Мы кричали, что мешком картошки в войне не победить. И теперь наш крик услышат все, до кого можно достучаться", - пишут волонтеры.
Читайте такжеВолонтеры отчитались о своих первых сорока миллионах гривень (инфографика)По словам волонтеров, стоимость съемки и производства видео благодаря помощи отедльных людей и организаций оказалась нулевой, хотя коммерческая стоимость такой съемки - около 80 000 долларов.
11 каналов («1 національний»,« 5 канал»,«112»,«ZIK», «Еспресо.TБ», «24», «Тоніс», «Громадське.ТБ», «1+1», «М1», «Эра») согласились транслировать ролик бесплатно.