В Песках планируют установить дополнительный пост наблюдения - Лысенко
13:04, 20 апреля 2015Война
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Украинская власть вместе с миссией ОБСЕ планирует установить дополнительный пост наблюдения в поселке Пески Донецкой области.
Поселок Пески / Роман Бочкала
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Украина тесно сотрудничает с международными наблюдателями в рамках совместного центра контроля и координации. Украинская сторона вместе с СММ ОБСЕ приняла решение организовать дополнительный украинский пост наблюдения в поселке Пески под Донецком», - заявил он.
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Также, по словам Лысенко, украинская сторона выступила с инициативой установки веб-камер в Авдеевке для фиксирования любых нарушений режима тишины.
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