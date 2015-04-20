В Песках планируют установить дополнительный пост наблюдения - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Украина тесно сотрудничает с международными наблюдателями в рамках совместного центра контроля и координации. Украинская сторона вместе с СММ ОБСЕ приняла решение организовать дополнительный украинский пост наблюдения в поселке Пески под Донецком», - заявил он.

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Также, по словам Лысенко, украинская сторона выступила с инициативой установки веб-камер в Авдеевке для фиксирования любых нарушений режима тишины.