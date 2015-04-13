Боевики наступали на Пески танками и стреляли из САУ, есть раненые
00:57, 13 апреля 2015Война
4186 0
В результате обстрела сил АТО в Песках со стороны боевиков среди украинских бойцов есть раненые.
REUTERS
Об этом сообщил батальон "Крым" в Фейсбук.
Согласно сообщению, боевики пытались наступать танками и вели обстрел САУ.
Читайте такжеБоевики из минометов обстреляли мирных жителей в Песках
"В одну из наших точек прямое попадание САУ 2 раза, здание почти уничтожено. Бои уже утихают, сепаратисты не смогли прорваться. Есть раненые", - говорится в сообщении батальона.
Черговий день війни добігає кінця. Користуючись пославбленням наших позицій в Пєсках через часткове відведення доброволь...Posted by Батальйон "Крим" on 12 квітня 2015 р.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter