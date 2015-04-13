Боевики наступали на Пески танками и стреляли из САУ, есть раненые

Об этом сообщил батальон "Крым" в Фейсбук.

Согласно сообщению, боевики пытались наступать танками и вели обстрел САУ.

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"В одну из наших точек прямое попадание САУ 2 раза, здание почти уничтожено. Бои уже утихают, сепаратисты не смогли прорваться. Есть раненые", - говорится в сообщении батальона.