В зоне АТО боевики уменьшили боевую активность - пресс-центр

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

Так, в Донецкой области с полуночи до 18:00 преступники провели 8 обстрелов, преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Утром бандформирования несколько раз обстреляли опорные пункты сил АТО вблизи поселков Опытное и Широкино и выпустили несколько мин из 120-миллиметровых минометов по нашим позициям вблизи Попасной.

Днем в Донецкой области подвергались обстрелу позиции сил АТО в районе н.п. Пески. По опорном пункта неподалеку от Авдеевки противник на протяжении 10 минут вел пулеметный огонь.

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Силы АТО открывали огонь в ответ, когда обстрелы составляли реальную опасность для жизни военнослужащих.

На Луганщине в указанный период обстрелов не произошло.

На юге Донецкой области над н.п. Лебединское был зафиксирован пролет разведывательного беспилотника противника, который следовал в направлении н.п. Саханка, отметили в пресс-центре АТО.