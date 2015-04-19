В зоне АТО боевики уменьшили боевую активность - пресс-центр
В воскресенье, 19 апреля, в зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях наблюдалось значительное уменьшение боевой активности незаконных вооруженных формирований вдоль всей линии разграничения.
Об этом сообщили в пресс-центре АТО.
Так, в Донецкой области с полуночи до 18:00 преступники провели 8 обстрелов, преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.
Утром бандформирования несколько раз обстреляли опорные пункты сил АТО вблизи поселков Опытное и Широкино и выпустили несколько мин из 120-миллиметровых минометов по нашим позициям вблизи Попасной.
Днем в Донецкой области подвергались обстрелу позиции сил АТО в районе н.п. Пески. По опорном пункта неподалеку от Авдеевки противник на протяжении 10 минут вел пулеметный огонь.
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Силы АТО открывали огонь в ответ, когда обстрелы составляли реальную опасность для жизни военнослужащих.
На Луганщине в указанный период обстрелов не произошло.
На юге Донецкой области над н.п. Лебединское был зафиксирован пролет разведывательного беспилотника противника, который следовал в направлении н.п. Саханка, отметили в пресс-центре АТО.