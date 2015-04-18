Боевики продолжают провокации и обстреливают украинских военных и мирное население

17 апреля в зоне проведения Антитеррористической операции не прекращались вооруженные провокации со стороны бандформирований. В общем с полуночи вдоль линии разграничения преступники провели 24 обстрела наших позиций, в основном из минометов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"На Донетчине враг вел огонь из 120-миллиметровых минометов по опорным пунктам в районе населенных пунктов Пески, Николаевка, Авдеевка и Гранитное. Только в направлении позиций сил АТО неподалеку от Авдеевки преступники 6 раз открывали огонь из минометов калибра 120 миллиметров. Кроме того, вблизи Авдеевки противник вел обстрел из танка, зенитной установки, автоматических гранатометов, а с 17.00 до 17.24 - из артиллерии калибра 122 миллиметра", - говорится в сообщении.

17 квітня в зоні проведення Антитерористичної операції не припинялися збройні провокації з боку бандформувань. Загалом з... Posted by Прес-центр АТО on 17 квітня 2015 р.

Также пресс-центр отмечает, что боевики обстреливали из 120-миллиметровых минометов, танка, автоматических гранатометов и противотанкового вооружения опорный пункт в районе населенного пункта Ленинское Донецкой области.

По информации пресс-центра, на Луганщине противник произвел минометный обстрел позиций сил АТО в районе населенных пунктов Счастье и Сизое. Кроме того, из автоматических гранатометов были обстреляны позиции близ Крымского.

Читайте такжеВ Луганск зашла очередная колонна российской военной техники - Снегирев"И снова противник прибегал к обстрелу мирных граждан. С 10.40 до 11.20 на Донетчине бандформирования вели огонь из минометов калибра 120 миллиметров по населенному пункту Гранитное, а из стрелкового оружия - по населенному пункту Пески", - сообщает пресс-центр АТО.