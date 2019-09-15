Россия будет продолжать войну с низкой интенсивностью - Волкер

В то же время Курт Волкер считает, что остальная Украина станет "успешной, процветающей, динамичной, будет двигаться вперед".

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия и в дальнейшем будет продолжать войну на Донбассе, однако с низкой интенсивностью.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

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"Думаю, Россия будет продолжать войну с низкой интенсивностью, впрочем, так, как она это делает последние 5 лет. И это будет трагедия для людей на востоке Украины. Людей, о которых Россия говорит, что защищает их, но, на самом деле, война только разрушает их жизнь. Россия, возможно, будет продолжать это делать, я этого не исключаю", - заявил Волкер.

В то же время, он считает, что остальная Украина станет "успешной, процветающей, динамичной, будет двигаться вперед". И таким образом, по его мнению, оккупированные территории захотят вернуться в Украину.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер пояснил, что, по мнению Вашингтона, необходимо сделать, прежде чем можно будет провести легитимные выборы на ныне оккупированной части украинского Донбасса.