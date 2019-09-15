Волкер озвучил условия для проведения выборов на оккупированном Донбассе

Россия не демонстрирует желание решать эти вопросы.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер пояснил, что, по мнению Вашингтона, необходимо сделать, прежде чем можно будет провести легитимные выборы на ныне оккупированной части украинского Донбасса.

Выступая на 16-й встрече форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, Волкер заявил, что для этого сначала необходимо решить вопросы безопасности, а это требует политической воли России, которой Москва не демонстрирует. Об этом пишет Радио Свобода.

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По его словам, выполнению минских договоренностей об урегулировании на Донбассе мешает отсутствие безопасности «даже для того, чтобы сделать первый шаг – это свободные выборы».

«Свободные и справедливые выборы могут состояться только в свободной и безопасной среде», – сказал Волкер. «И мы говорим о политической воле. Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли, чтобы завершить конфликт», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса может обсуждаться лишь после выполнения ряда условий, среди которых – вывод российских войск.