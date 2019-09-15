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Сегодня боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня

20:34, 15 сентября 2019
Война
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фото facebook.com/pressjfo.news

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды недалеко от Авдеевки с направлений Минерального и Яковлевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды возле Новогнатовки с направления Стилы – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; недалеко от Николаевки с направления Докучаевска - из стрелкового оружия; возле Водяного с направления Ужовки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил: дважды возле Новолуганского с направления Доломитного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм.

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Теги: #Донбасс#война