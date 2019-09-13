На Донбассе погиб военный Нацгвардии
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.
Читайте такжеСтали известны имена бойцов, погибших 11 сентября на Донбассе (видео)
"12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
"Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и командования воинской части", - добавили в штабе ООС.
Как сообщал УНИАН, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.