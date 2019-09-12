В течение суток боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе - штаб ООС

Террористы обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм.

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В частности, как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили шесть обстрелов позиций Объединенных сил: недалеко от Пищевика с направления Верхнешироковского из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного с направления Ужовки из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия; недалеко от Новогнатовки с направления Стилы из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Верхнеторецкого с направления Пантелеймоновки из стрелкового оружия; недалеко от Авдеевки с направления Каштанового из станкового противотанкового гранатомета.

В то же время, как сообщили в штабе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили шесть обстрелов позиций Объединенных сил: в районе Зайцево из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новгородского с направления Озеряновки из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; недалеко от Крымского с направления Донецкого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новгородского с направления Широкой Балки из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; недалеко от Травневого с направления Гольмовского из миномета калибра 82 мм; вблизи Луганского с направления Нижнего Лозового из миномета калибра 120 мм.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 11 сентября, вооруженные формирования РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела двое украинских военных погибли, еще один получил тяжелое ранение.