Украинский военный погиб в результате вражеских обстрелов на Донбассе, еще один ранен

За прошедшие сутки боевики 15 раз обстреливали позиции подразделений Объединенных сил.

На протяжении прошлых суток, 2 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

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Боевики, в частности, вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 12 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза недалеко от Водяного, вблизи Гранитного, дважды неподалеку Лебединского, вблизи Новомихайловки, неподалеку Талаковки, возле Новотроицкого, вблизи Гнутового и неподалеку Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Новотошковського, неподалеку Новозвановки и вблизи Хутора Вольного.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранение.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.