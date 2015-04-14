Боевики решили сформировать армейский корпус для наступления на Мариуполь - командование АТО

Об этом заявил заместитель командующего АТО, полковник Валентин Федичев, сообщает 112.ua.

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"Противник, к сожалению, не отказался от подготовки к активным боевым действиям, в том числе, от наступательных действий по разным направлениям... Более того, мы сейчас вам и предоставляем такую информацию, по нашим предварительным данным, военно-политическое руководство Вооруженных сил РФ, "ДНР" и "ЛНР", приняли решение о формировании 3-го армейского корпуса...Сейчас в составе "ДНР" 1-й армейский корпус, в составе "ЛНР" 2-й армейский корпус, вот они приняли решение, предварительное, о формировании 3-го армейского, который будет действовать на мариупольском направлении. Так это или не так, посмотрим. Но это не просто нарушение Минских договоренностей, а это грубое нарушение всех договоренностей, гарантом которых выступает РФ", - отметил он.

Вместе с тем, как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 апреля, по итогам переговоров, главы министерств иностранных дел стран "Нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России призвали контактную группу согласовать график отвода от линии разграничения на Донбассе вооружения калибра менее 100 мм и танков, а также прекратить боевые действия.