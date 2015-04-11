В Антраците боевики разоружают непокорных "казаков"
14:57, 11 апреля 2015Война
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В Антраците Луганской области боевики разоружают "казаков", которые отказываются подчиняться "центральному командованию".
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
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"В городе Антрацит боевики проводят разоружение так называемых «казачьих» бандформирований, которые не вошли в состав так называемой" народной милиции ЛНР", - сообщил Лысенко.
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