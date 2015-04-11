В Антраците боевики разоружают непокорных "казаков"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

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"В городе Антрацит боевики проводят разоружение так называемых «казачьих» бандформирований, которые не вошли в состав так называемой" народной милиции ЛНР", - сообщил Лысенко.