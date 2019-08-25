В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и её наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Читайте такжеУкраинская сторона остановила все работы возле моста в Станице Луганской

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» террористы осуществили пять обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку от Николаевки, трижды в районе Водяного, а также возле Марьинки.

В районе ответственности ОТГ «Пивнич» оккупанты осуществили два обстрела позиций Объединенных сил – неподалёку от посёлка Шумы и в районе Золотого-4.

«В течение текущих суток во время вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших побратимов от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие доставлены на лечение в военные госпитали», - говорится в сообщении.