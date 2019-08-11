Боевики с начала суток уже дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

При этом запрещенные калибры противник не применял, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Враг продолжает обстрелы позиций Объединенных сил / фото: ООС

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы две вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщил на брифинге спикер Министерства обороны украины Александр Мотузяник, при этом запрещенные калибры противник не применял.

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В частности, под вражеским огнем сегодня утром находились защитники Старогнатовки и с. Водяное, которые на Донецком направлении.

"В обоих случаях противник совершил несколько выстрелов из ручных противотанковых гранатометов РПГ. Огонь велся из направления Новоласпы и н.п. Пикузы соответственно", - отметил он.

По его словам, военнослужащие из состава Объединенных сил придерживались режима прекращения огня.

"По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими подразделениями из состава Объединенных сил. Потерь нет", - добавил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие, один украинский военный погиб, еще один ранен.