Боевики обстреливают Пески из гранатометов - Береза

Об этом сообщил бывший командир полка, народный депутат Юрий Береза.

"Именно сейчас ведется обстрел из АГС позиций полка "Днепр-1" в поселке Пески Донецкой области. Обстрел Песков сегодня не прекращался. Напомним, что 15-марта там погиб боец полка "Днепр-1", а 16-го марта был тяжело ранен еще один наш побратим. "Перемирие" продолжается", - написал он в Facebook.

Читайте такжеНа Донбассе возле поселка Пески погиб украинский военныйПо данным пресс-центра АТО, боевики сегодня "трижды вели огонь из автоматических гранатометов, а в полдень обстреляли из 120 - миллиметрового миномета".