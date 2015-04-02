Бородай объяснил, что боевики не "взяли" Мариуполь из-за договоренностей с Ахметовым

Об этом он рассказал, выступая на встрече русских националистов, пишет издание Четвертая власть.

Бородай заявил, что Мариуполь не был взят боевиками, потому что между ними и Ахметовым фактически существовала договоренность: сепаратисты оставили украинский порт, чтобы Ахметов имел возможность вывозить из оккупированной территории продукцию своих предприятий, взамен на поддержку боевиков "ДНР".

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"Вот и догадайтесь, почему мы не взяли Мариуполь в сентябре месяце, хотя такие возможности были? Потому что - как он (Ахметов) может вытаскивать свою продукцию с террористической территории…в Италию? Ну естественно - никак. Он не может ее оттуда вывозить. Соответственно, он должен возить с украинской территории, а единственный доступным ему портом (является) Мариуполь…Поэтому единственно возможный вариант, чтобы благополучно функционировал бизнес Ахметова - это Мариуполь должен оставаться под жовто-блакитным украинским флагом", - сказал Бородай.

По его словам, "ДНР" отчасти живет за счет гуманитарки Ахметова.

"Ахметов вывез свою продукцию в Италию, получил деньги. На что тратятся эти деньги? Конечно, в первую очередь на господина Ахметова, на что ж еще? А вы знаете объем гуманитарной помощи, которую господин Ахметов поставляет в ДНР? Донецкая республика отчасти живет с этой гуманитарной помощи. И предприятия господина Ахметова, работники этих предприятий, которые являются гражданами ДНР, получают зарплату. Давайте представим, что мы национализировали предприятия господина Ахметова. Вот национализировали, все стало народное наше добро. И чё мы с ними делать будем? Везем продукцию в Италию и продаем?! Кому? Представьте представителей ДНР, которые постучались в офисе в каком-нибудь Милане и говорят: "вот мы вам чушки привезли, 100 тыс тонн чушек", - отмечает главарь боевиков.

Кроме этого, Бородай заявил, что социальной революции Донбассу никто не обещал, и "главной целью войны была революция имперская и национальная, во имя великой России".