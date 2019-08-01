Пять лет трагедии: в Днепре почтили память погибших под Шахтерском бойцов (видео)

31 июля на север от города Шахтерск состоялся бой между военнослужащими сил АТО, которые попали в засаду, и террористами.

В Днепре почтили память украинских бойцов, погибших под Шахтерском летом 2014-го. Утром 31 июля провели панихиду возле обелиска, установленного около школы №103. Вспомнить погибших Героев пришли родные и побратимы воинов, общественные активисты, неравнодушные горожане.

Читайте также«Хлебное перемирие» на Донбассе: боевики обстреляли украинские позиции из минометов и БМП

«Пять лет прошло с того трагического дня, когда бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады попали под вражеский обстрел под Шахтерском. 31 июля - черная дата для многих семей и всей Украины. Сегодня мы чтим память двадцати четырех погибших Героев и вспоминаем каждого, кто отдал жизнь ради своей страны, ее независимости, ее будущего», - рассказала заместитель председателя Днепропетровской ОГА Ирина Грицай.

31 июля на север от города Шахтерск состоялся бой между военнослужащими сил АТО, которые попали в засаду, и террористами.

В результате боя украинские военнослужащие понесли большие потери: 11 человек погибли, судьба еще 11 остается неизвестной. Кроме этого, много раненых после боя в Шахтерске были доставлены в больницы Днепра.