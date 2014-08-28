В районе 8 населенных пунктов на Донбассе идут активные бои

В частности, боевые действия ведутся возле Луганска, под Новосветловкой, Хрящеватым, Донецком, Иловайськом, Марьинкой, Старобешевом и Еленовкою.

Читайте такжеБоевики и военные РФ готовят мощное наступление в направлении Шахтерск-ИловайскОб этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины на своей странице в Твиттере.

Продолжаются активные бои возле Луганска, под Новосвітлівкою, Хрящеватым, Донецком и Іловайськом, Мар'їнкою, Старобешевим и Оленівкою - СНБО Украины (@rnbo_gov_ua) August 28, 201

Также отмечается, Перевальск, Зоринск, Малоивановку, Фащевку, Вергуловку и Рассыпное террористы обустроили для долговременной обороны.