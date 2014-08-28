В районе 8 населенных пунктов на Донбассе идут активные бои

13:18, 28 августа 2014
Армия
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На Донбассе вблизи восьми населенных пунктов продолжаются активные бои между силами антитеррористической операции и террористами.

REUTERS

В частности, боевые действия ведутся возле Луганска, под Новосветловкой, Хрящеватым, Донецком, Иловайськом, Марьинкой, Старобешевом и Еленовкою.

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Также отмечается, Перевальск, Зоринск, Малоивановку, Фащевку, Вергуловку и Рассыпное террористы обустроили для долговременной обороны.

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