В районе 8 населенных пунктов на Донбассе идут активные бои
13:18, 28 августа 2014Армия
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На Донбассе вблизи восьми населенных пунктов продолжаются активные бои между силами антитеррористической операции и террористами.
REUTERS
В частности, боевые действия ведутся возле Луганска, под Новосветловкой, Хрящеватым, Донецком, Иловайськом, Марьинкой, Старобешевом и Еленовкою.
Читайте такжеБоевики и военные РФ готовят мощное наступление в направлении Шахтерск-ИловайскОб этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины на своей странице в Твиттере.
Продолжаются активные бои возле Луганска, под Новосвітлівкою, Хрящеватым, Донецком и Іловайськом, Мар'їнкою, Старобешевим и Оленівкою
- СНБО Украины (@rnbo_gov_ua) August 28, 201
Также отмечается, Перевальск, Зоринск, Малоивановку, Фащевку, Вергуловку и Рассыпное террористы обустроили для долговременной обороны.
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