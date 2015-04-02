Федичев: боевики планируют минирование автобусов в направлении Мариуполя и Бердянска

Об этом заявил заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев, сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.

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"Они запланировали минирование автобусов или маршрутных такси, которые будут следовать по территории, оккупированной "ДНР", в направлении городов Мариуполь и Бердянск. В гибели пассажиров боевики планируют обвинить силы АТО, которые якобы минируют дороги для убийства жителей Донбасса", - отметил он.

По словам Валентина Федичева, также возможны провокации возле храмов на территории, захваченной так называемыми "ДНР" и "ЛНР", во время празднования Пасхи. "12 апреля возможны минометные обстрелы праздничных молебнов и шествий", - добавил полковник.

По данным Валентина Федичева, 1 сентября 2015 года боевики собираются открыть военное училище на базе Донецкого военного лицея. "Уже с 1 мая начнется конкурс по отбору 100 юношей для обучения в нем", - сообщил заместитель командующего АТО и добавил, что обучать юношей воевать будут преподаватели из России.