В милиции назвали терактом подрыв на мине автобуса в Донецкой области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

«Как сообщил начальник Артемовского ГО Дмитрий Кожухивский, по указанному происшествию открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч.3 ст. 258 «Террористический акт, повлекший гибель людей» Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Санкцией статьи предусмотрено от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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В результате трагического происшествия четверо человек погибли, 21 получил телесные повреждения, 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Не пострадали водитель и женщина, которая вышла из автобуса на блокпосту «Курдюмовский»

Трагедия произошла 25 марта после 20.00. В районе Майорска при попытке объехать по грунтовой дороге стационарный блокпост подорвался на мине автобус «ЛАЗ», который перевозил людей из Артемовска в Горловку.