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Волкер поздравил украинцев с выборами в Раду и анонсировал визит

21:26, 22 июля 2019
Политика
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REUTERS

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Об этом Волкер сообщил в микроблоге Twitter. "Поздравляю народ Украины - решительное голосование за реформы! С нетерпением ожидаю встречи и в Украине на этой неделе", - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоялись 21 июля 2019 года.  По предварительным данным, в парламент проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос".

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Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #Рада#выборы#Волкер в Украине