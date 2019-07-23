КПВВ "Майорское" работает в штатном режиме - ГНСУ

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения на Донбассе во вторник, 23 июля, работает в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня все КПВВ на линии разграничения открылись в 06.00 по летнему графику работы и функционируют в штатном режиме, в том числе и КПВВ "Майорское", которое вчера не работало в связи с взрывоопасной ситуацией", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 22 июля утром КПП "Майорское" не работало несколько часов из-за сообщения о минировании. Территория КПВВ, административные здания и прилегающая местность были обследованы, однако каких-либо опасных предметов не обнаружено.

Позже ГСЧС сообщила, что правоохранители снова временно закрыли контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" для дополнительной проверки, поскольку в 150 метрах от КПВВ было найдено неразорванную 120-мм артиллерийскую мину. Позже в ходе обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники ГСЧС обнаружили 12 взрывоопасных предметов.