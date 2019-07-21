Пункт пропуска "Майорское" никак не возобновит работу: выявлены 12 взрывоопасных предметов

Проверка территории КПВВ пиротехническими подразделениями продолжается.

В ходе обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили 12 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в Facebook.

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«По состоянию на 17 часов, в ходе обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники ГСЧС обнаружили 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины», - написал глава ГСЧС.

По его данным, пиротехническими подразделениями ГСЧС проводится дальнейшее обследование территории.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром КПП «Майорское» не работал несколько часов из-за сообщения о заминировании. Так, в 06:45 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании пункта пропуска, началась проверка территории взрывотехническими службами.

По состоянию на 09:35 территория КПВВ, административные здания и прилегающая местность были обследованы - никаких опасных предметов не обнаружено. Но впоследствии ГСЧС сообщила, что правоохранители временно снова закрыли контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» для дополнительной проверки, поскольку в 150 метрах от КПВВ была найдена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина.