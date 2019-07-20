На Донбассе с начала суток оккупанты 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранен один военный

На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

На Донбассе с начала суток оккупанты 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранен один украинский боец.

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Об этом спикер пресс-центра Объединенных сил сообщил на вечернем брифинге.

По его словам, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: возле Гранитного, Лебединского и Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики произвели шесть обстрелов позиций Вооруженных сил Украины: возле Счастья, Артема и Новолуганского.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.