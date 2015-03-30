Боевики "ДНР" и "ЛНР" обязали неподконтрольных боевиков сдать оружие, технику и ядовитые вещества

Об этом сообщается на сайтах-рупорах командования боевиков.

В частности, на территориях, подконтрольных "ДНР", от "автономных" боевиков требуют сдать оружие до 4 апреля, а "ЛНР" - до 5 апреля.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" совершили набег на украинскую сторону Донца, расстреляв более 80 овецВ обоих случаях неподчинившимся угрожают уничтожением.

Примечательно, что в "указе" главного боевика "ЛНР" Плотницкого от представителей "незаконных вооруженных формирований" требуют сдать "огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, ядовитые и взрывчатые вещества, вооружение и военную технику".